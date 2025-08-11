lunedì, Agosto 11, 2025
Ultimo:
cronaca

Roccamandolfi: intervento di soccorso dei Vigili del Fuoco. Tratti in salvo due escursionisti su Montemiletto.

Il Faro
Roccamandolfi. Alle ore 15:30 di ieri il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è stato allertato per un intervento di soccorso a due persone in località Montemiletto a quasi 2000 metri in quota, nel territorio di Roccamandolfi (IS). I due escursionisti, dopo aver sbagliato sentiero, si erano ritrovati in una zona particolarmente impervia, impossibilitati a proseguire e in condizioni di potenziale pericolo.

Sul posto sono intervenuti l’elicottero Drago 158, velivolo VF del reparto volo di Pescara, e una squadra del presidio di Macchiagodena (IS). Le persone, in buone condizioni di salute, sono state recuperate dal personale elisoccorritore a bordo del Drago 158 e trasportate in sicurezza al pianoro di Campitello, nel comune di San Massimo (CB).

