VIDEO – Interventi sul territorio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE

FANO (PU) – INCENDIO CAPANNONE – I Vigili del fuoco stanno intervenendo in via Papiria per l’incendio di un capannone di cira 15.000 metri quadrati adibito alla produzione di imbarcazioni.

Sul posto diverse squadre del Comando di Pesaro per fronteggiare l’incendio.

Dal Comando si Pesaro Urbino

———————————

FANO (PU) – INCENDIO CAPANNONE – AGGIORNAMENTO

Proseguono le operazioni di spegnimento del capannone a Fano. Sul posto attualemtne le squadre VVF di Fano, Pesaro, Urbino, Jesi e Macerata. Presente anche il personale SAPR VVF (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) se sorvolano l’aera dell’incendio con i droni per il monitoraggio dall’alto.

Per ottimizzare le operazioni di spegnimento, le squadre dei Vigili del fuoco a terra si sono avvalse delle riprese video in diretta effettuate dai droni VVF dotati di termocamera, così da concentrare i getti di schiuma antincendio nelle aree maggiormente interessate dalle fiamme.

Dal Comando di Pesaro Urbino

———————————

FABRIANO (AN) – INCENDIO AUTOVETTURA – Questa mattina, poco prima delle 12:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella frazione di Cancelli per un incendio che ha coinvolto un’autovettura e le sterpaglie adiacenti.

La squadra di Fabriano, con due autobotti, ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area interessata.