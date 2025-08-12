A fuoco fabbrica di yacht di lusso a Fano, timori per la qualità dell’aria

Spread the love

AGI – Un incendio sta interessando dalle 12 di oggi la Carbon Line di Fano, azienda che produce yacht di lusso particolarmente leggeri grazie alla tecnica della laminazione in infusione. Da quanto si è appreso, non risultano danni alle persone, mentre quelli alle strutture sarebbero ingenti.

Dall’interno del sito si è sviluppata una densa nube nera, che ha avvolto l’area artigianale. Il sindaco di Fano, in via precauzionale, ha chiesto ai cittadini di chiudere porte e finestre e di non consumare colture raccolte oggi nell’area circostante l’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i tecnici dell’Arpam per l’esame della qualità dell’aria.

Da quanto si è appreso un dipendente dell’azienda è rimasto intossicato ed è stato ricoverato in ospedale con un codice giallo, ma è stato dimesso. Ci sono i droni del Sapr, il servizio aeromobili a pilotaggio remoto, a sorvolare l’area dell’incendio per monitorare la qualità dell’aria. A terra, invece, sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Fano, a Pesaro, Urbino, Jesi e Macerata, e il personale della protezione civile. Il vento ha spostato la nube, visibile a sud fino a Senigallia (Ancona), ai comuni limitrofi: dopo quello di Fano, anche i sindaci di San Lorenzo in Campo e Terre Roverasche hanno chiesto ai cittadini di proteggersi chiudendo porte e finestre.