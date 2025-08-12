Fiamme nel campo rom alla periferia di Olbia, non ci sono feriti
Allarme nella notte di lunedì per un incendio divampato vicino al campo rom di Sa Istrana a Olbia. Le fiamme hanno bruciato le sterpaglie accanto all’accampamento dove risiedono diverse famiglie, propagandosi anche al suo interno.
Immediato l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Sul posto anche un’ambulanza del 118 e gli agenti della polizia stradale.
La zona è stata posta in sicurezza. Fortunatamente non risultano feriti o intossicati.
