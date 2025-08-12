Jesolo, trovato il corpo del bambino di 6 anni disperso in spiaggia

Spread the love

È stato individuato e recuperato alle ore 2:45 di oggi dai sommozzatori il corpo privo di vita del bambino di 6 anni disperso da ieri nelle acque del litorale veneziano di Cavallino-Treporti. Il piccolo era adagiato sul fondale sabbioso, vicino a un frangiflutti a due metri di profondità. Il ritrovamento è stato effettuato grazie alla strumentazione Sonar in dotazione ai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sul posto anche la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza.

Nella giornata di ieri a dare l’allarme ai soccorritori era stata la mamma del piccolo subito dopo non aver più visto riemergere il figlio dall’acqua. Alle operazioni di ricerca hanno lavorato i vigili del fuoco di Venezia con la squadra di Jesolo, il nucleo portuale, i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto.

Si è fatto anche ricorso alle moto d’acqua e ai sorvoli dall’alto di un elicottero del Reparto Volo di Venezia. A coordinare le ricerche è stata la Capitaneria di Porto. Si è avuta poi una mobilitazione di tutti i bagnanti del lido.

ILSOLE24ORE –