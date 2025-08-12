martedì, Agosto 12, 2025
Ultimo:
cronaca

Malore alla guida del trattore: muore un anziano a Ovaro

Il Faro
Spread the love

L’intervento dei vigili del fuco nel pomeriggio dell’11 agosto a Ovaro. I pompieri sono intervenuti nella frazione di Mione  per un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato il trattore rovesciato in un canale a bordo strada con il conducente sotto al mezzo agricolo.

I pompieri hanno immediatamente estratto l’uomo e utilizzando anche il Dae (Defibrillatore Automatico Esterno), in attesa dell’arrivo del personale sanitario, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare.

All’arrivo sul posto del personale sanitario il medico ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco hanno completato l’intervento con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri.

https://www.messaggeroveneto.it/cronaca/incidente-trattore-morto-uomo-ovaro-htnzrov9

Potrebbe anche interessarti

C’è troppo caldo, salvati i 56 cani da slitta dei vigili del fuoco di Camporosso

Il Faro

Visone americano: quale rifugio è meglio di un casco dei VVF!!!!

Il Faro

Bimba di 3 anni sola il giorno del compleanno, la mamma: «Mia figlia è stata festeggiata da migliaia di persone in tutto il mondo»

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *