Malore alla guida del trattore: muore un anziano a Ovaro

L’intervento dei vigili del fuco nel pomeriggio dell’11 agosto a Ovaro. I pompieri sono intervenuti nella frazione di Mione per un incidente che ha coinvolto un trattore agricolo. Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno trovato il trattore rovesciato in un canale a bordo strada con il conducente sotto al mezzo agricolo.

I pompieri hanno immediatamente estratto l’uomo e utilizzando anche il Dae (Defibrillatore Automatico Esterno), in attesa dell’arrivo del personale sanitario, hanno iniziato le manovre di rianimazione cardio polmonare.

All’arrivo sul posto del personale sanitario il medico ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo. I vigili del fuoco hanno completato l’intervento con la messa in sicurezza del mezzo incidentato e dell’area del sinistro. Sul posto, per quanto di competenza, anche i carabinieri.

