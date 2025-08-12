VIDEO – 4 bambini e 2 adulti morti in un incendio in una casa nel Maryland

Spread the love

WALDORF, Md. — Un incendio ha devastato una casa nella contea di Charles, nel Maryland, domenica, uccidendo quattro bambini e due adulti, hanno riferito le autorità.

Una persona è riuscita a sfuggire all’incendio divampato intorno alle 8:40 in un’abitazione di Waldorf, circa 88 chilometri a sud di Baltimora, ha riferito WTOP-TV .

Circa 70 vigili del fuoco hanno impiegato più di un’ora per domare le fiamme. Un pompiere è stato ricoverato in ospedale e un altro soccorritore è stato medicato sul posto per ferite non specificate.

La causa dell’incendio è in fase di accertamento. Il capo dei vigili del fuoco Oliver Alkire ha affermato che l’incendio ha avuto origine sul lato destro dell’abitazione, all’interno di un portico chiuso.