VIDEO – In fiamme un’autocisterna carica di gpl, dieci chilometri di coda tra Attigliano e Orte verso Roma
VIGILI DEL FUOCO
Proseguono le operazioni sulla A1 al km 525 (direzione nord) per la messa in sicurezza di un’autocisterna carica di GPL incendiata ieri.
Completato nella notte il travaso del carico in un’altra cisterna; il gas residuo è in fase di combustione controllata in sicurezza.
Traffico interdetto in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato.
——————————-
È stata riaperta al traffico prima del previsto la carreggiata sud dell’autostrada del Sole da Orte verso Roma. Permane il traffico fortemente rallentato, ma in via di diminuzione.
Oltre 10 chilometri di coda sull’autostrada del Sole per la rimozione della cisterna carica di gpl andata a fuoco intorno alle 19 di ieri, 11 agosto. Le file insistono sul tratto compreso tra Attigliano e Orte verso Roma in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Orte a causa della chiusura del tratto compreso tra Orte e il bivio con la diramazione Roma nord verso la Capitale.
Attualmente sul luogo dell’evento, a seguito della conclusione delle operazioni di trasbordo del gpl liquido, sono in corso le attività di messa in sicurezza della mezzo pesante e successivamente si procederà con la pulizia del piano viabile.
Il termine delle operazioni di trasbordo del residuo ancora presente nel serbatoio – si tratta tra l’altro di operazioni molto delicate – si prevede verso la tarda mattinata quindi, a seguire, probabilmente nelle prime ore del pomeriggio, avrà luogo la riapertura del tratto.
https://www.ternitoday.it/video/incendio-autocisterna-a1-orte-roma-code-tratto-attigliano-2025.html
© TerniToday