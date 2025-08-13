Boato nella notte: camion distrutti e un ferito

Spread the love

Un forte boato, nella notte, verso l’una, avvertito a Melara e anche nei paesi vicini. L’allarme è suonato allo stabilimento Parente Fireworks di via Oberdan e sono immediatamente accorsi i vigili del fuoco, che hanno poi lavorato per tutta la notte e per buona parte della mattinata. Risolta l’emergenza, si è poi aperta la fase della valutazione dei danni e dell’analisi delle cause di quanto accaduto. C’è un ferito, in condizioni non gravi.

Secondo le prime ipotesi – che dovranno comunque essere confermate successivamente, proprio sulla base delle attività al momento in corso, coordinate dal funzionario di turno dei pompieri e dalla comandante provinciale – un incendio avrebbe provocato l’esplosione di un camion che era carico di fuochi d’artificio, che avrebbero dovuto essere impiegati per i festeggiamenti di questi giorni. Altri tre veicoli sono stati comunque raggiunti dalle fiamme.

Il fuoco ha interessato anche altri locali dove però non erano presenti materiali esplodenti. Sul posto, oltre alle squadre operative ed il Funzionario di guardia, anche il Comandante Provinciale dei vigili del fuoco Alessandra Bascià, l’arma dei Carabinieri ed il 118. Al momento sono al vaglio delle autorità (tra cui il Nia Nucleo Investigativo Antincendi) i necessari accertamenti relativi alla dinamica dell’incidente.

Avvertite dell’accaduto anche questura, prefettura e Procura.

