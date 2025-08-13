mercoledì, Agosto 13, 2025
Cinque Vigili del Fuoco feriti in un violento incendio nel Queens

NEW YORK — Un violento incendio ha devastato un edificio a Jamaica, nel Queens, ferendo cinque vigili del fuoco. L’incendio è stato segnalato intorno alle 6:15 in un edificio su Sutphin Boulevard, tra la 114th Road e la 115th Avenue.

Secondo quanto riportato dalla WABC , il FDNY ha dichiarato che circa 170 tra vigili del fuoco e personale del servizio di emergenza sanitaria sono accorsi sulla scena il 10 agosto, per domare un incendio al primo piano che si è rapidamente intensificato.

Tre vigili del fuoco sono rimasti gravemente feriti, sebbene le loro ferite non siano in pericolo di vita, e altri due hanno riportato ferite lievi. Tutti sono stati trasportati al Jamaica Hospital per le cure del caso.

