Escursionisti con bambini bloccato in montagna, salvati dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti per il recupero di un gruppo di otto escursionisti, tra cui tre bambini di 6, 10 e 12 anni, rimasti bloccati sulle montagne del massiccio del Matese, nel territorio di Roccamandolfi (Isernia), a causa di un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche

Un temporale ha reso impraticabile il sentiero percorso dal gruppo, costringendo gli escursionisti a fermarsi in una zona impervia. La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Campobasso, che ha localizzato il gruppo tramite il sistema Geoloc, consentendo di indirizzare rapidamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il presidio rurale di Macchiagodena, una squadra del Comando provinciale di Isernia e l’elicottero Drago del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara.

L’intervento è stato effettuato in sinergia con la Prefettura di Isernia, il Servizio 118 e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Tutte le otto persone tratte in salvo sono in buone condizioni di salute. In base alle possibilità di atterraggio dettate dalle condizioni meteo, parte delle persone recuperate è stata trasportata a Roccamandolfi, mentre altre sono state portate al pianoro di Campitello.

