Mediterraneo di morte: naufragio vicino a Lampedusa, almeno 26 cadaveri recuperati

Un incidente tragico al largo di Lampedusa registra almeno 26 morti, 27 dispersi e circa 80 sopravvissuti. Un drammatico bilancio che si inserisce in un contesto storico di migliaia di vittime nel Mediterraneo

Naufragio a 14 miglia sud ovest di Lampedusa. Sarebbero almeno 26 i cadaveri rinvenuti, 27 i dispersi. Tra i morti c’è anche una neonata. L’imbarcazione viaggiava con circa 100 persone a bordo. Il barchino si sarebbe ribaltato. I superstiti sono stati sbarcati.

Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i migranti sopravvissuti al naufragio. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

L’Unhcr che sta assistendo i superstiti ha parlato di “profonda angoscia per l’ennesimo naufragio a largo di Lampedusa”. L’agenzia delle Nazioni Unite ha aggiunto che fino a oggi sono stati 675 i morti dall’inizio dell’anno nel Mediterraneo centrale e ha chiesto di “rafforzare le vie legali”.

Si tratta di un’altra tragedia del mare che colpisce ancora una volta le rotte migratorie del Mediterraneo centrale. Non si tratta dunque di un evento isolato ma si inserisce in una lunga e dolorosa storia di naufragi nel Mediterraneo