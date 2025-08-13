Sei persone sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A4

Spread the love

Nel corso del pomeriggio di martedì, sei persone – quattro adulti e due bambine di 1 e 7 anni – sono rimaste ferite in seguito a un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A4, Milano-Venezia, nel tratto compreso tra la barriera della Ghisolfa e l’uscita di Rho, nel Milanese. Nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e una vettura.

Secondo quanto riportato dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 19:00 di questa mattina. In particolare, l’Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell’accaduto alle ore 18:42 a bordo di quattro ambulanze, 3 automediche e 2 elisoccorsi in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Rho e l’Ats di Torino.

