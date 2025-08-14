Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Ore 17:20 di ieri – intervento di soccorso tecnico urgente per incendio appartamento a Binago via Schuster. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre da Appiano Gentile e Como con autoscala ed hanno estinto le fiamme che hanno interessato la cucina e varie suppellettili.

Un donna 70 enne occupante l’appartamento veniva portata in ospedale a Tradate in codice verde per accertamenti.

In posto unitamente ai VVF, 118, Carabinieri e Sindaco.

———————————————

Ore 10.48 di ieri – intervento di soccorso tecnico urgente a Carate Urio via Clerici in supporto al 118 per soccorso persona, recupero uomo 82 enne caduto da muretto da circa 3mt. Il ferito presentava diversi traumi. In posto 118 con automedica, vigili del fuoco della sede centrale di Como e specialisti SAF.