giovedì, Agosto 14, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Violento incendio divampato lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi

Il Faro
Spread the love

GROSSETO – Paura nella serata di ieri a Grosseto per un violento incendio divampato lungo la linea ferroviaria all’altezza di via Alberto Sordi. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente propagate, minacciando da vicino le abitazioni e un albergo della zona.

Sul posto sono intervenute quattrosquadre dei vigili del fuoco, affiancate dal personale volontario Aib della Regione Toscana. L’azione rapida e coordinata ha permesso di contenere l’avanzata del rogo, che poco dopo le 20 era già in fase di spegnimento. Per precauzione, l’albergo vicino è stato evacuato, così come un vicino distributore di carburante, ritenuto a rischio per la vicinanza delle fiamme.

Per motivi di sicurezza, la linea elettrica ferroviaria è stata disattivata poco dopo le 21, mentre i vigili del fuoco di Grosseto hanno avviato le operazioni di bonifica dell’area colpita. Grazie all’intervento tempestivo, le abitazioni sono state messe in salvo e il rogo non ha provocato feriti.

CORRIERE TOSCANO

Potrebbe anche interessarti

Babcock Italia: in Italia la prima installazione al mondo della tecnologia ADS-B Out sui Canadair

Il Faro

Alle 23.48 del 29 giugno 2009 una colonna di fumo si alzò per decine di metri, una terribile esplosione scosse Viareggio: 33 vittime

Il Faro

Video – Incidente stradale SS 106 Crotone – due auto coinvolte da scontro frontale

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *