Confronto generazionale in azienda: minaccia o risorsa?

GIUSEPPE ROTUNDO

In molte realtà aziendali convivono oggi ancora fino a quattro generazioni di lavoratori: Baby Boomers (nati tra il 1946 e il 1964), Generazione X (1965-1980), Millennials (1980-1996), Generazione Z (1997-2012). Al di là dell’etichetta o della lettera utilizzate per identificarle, è innegabile che ognuna di queste generazioni abbia caratteristiche proprie, così come diversi approcci e preferenze in ordine non solo al lavoro ma alla vita in generale. Questo intreccio di età, esperienze e visioni nei luoghi di lavoro può generare attriti, ma anche straordinarie opportunità di crescita. Le differenze nei valori, negli stili comunicativi e nell’approccio ai vari task possono, a fasi alterne, accelerare o rallentare i processi aziendali. La Gen Z, ad esempio, predilige feedback immediati e flessibilità, mentre generazioni più senior tendono a valorizzare gerarchia e stabilità. In assenza di una gestione consapevole, questo può tradursi in incomprensioni, calo di motivazione e dispersione di energie. Eppure, se ben orchestrato, magari con un opportuno progetto di reverse mentoring, il confronto generazionale diventa leva di innovazione e produttività. L’esperienza dei più maturi può guidare i più giovani, mentre il pensiero laterale e digitale delle nuove leve può stimolare il cambiamento. La chiave è favorire un dialogo costruttivo, creare spazi di confronto intergenerazionale e valorizzare la diversità come risorsa. Le aziende che riescono in questo non sempre facile bilanciamento, ottengono team più completi, soluzioni più creative e un clima più coeso. Il futuro del lavoro non sarà mai di una generazione sola, ma di chi saprà metterle in sinergia.