giovedì, Agosto 14, 2025
Ultimo:
I professionisti

Confronto generazionale in azienda: minaccia o risorsa?

Il Faro
Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

In molte realtà aziendali convivono oggi ancora fino a quattro generazioni di lavoratori: Baby Boomers (nati tra il 1946 e il 1964), Generazione X (1965-1980), Millennials (1980-1996), Generazione Z (1997-2012). Al di là dell’etichetta o della lettera utilizzate per identificarle, è innegabile che ognuna di queste generazioni abbia caratteristiche proprie, così come diversi approcci e preferenze in ordine non solo al lavoro ma alla vita in generale. Questo intreccio di età, esperienze e visioni nei luoghi di lavoro può generare attriti, ma anche straordinarie opportunità di crescita. Le differenze nei valori, negli stili comunicativi e nell’approccio ai vari task possono, a fasi alterne, accelerare o rallentare i processi aziendali. La Gen Z, ad esempio, predilige feedback immediati e flessibilità, mentre generazioni più senior tendono a valorizzare gerarchia e stabilità. In assenza di una gestione consapevole, questo può tradursi in incomprensioni, calo di motivazione e dispersione di energie. Eppure, se ben orchestrato, magari con un opportuno progetto di reverse mentoring, il confronto generazionale diventa leva di innovazione e produttività. L’esperienza dei più maturi può guidare i più giovani, mentre il pensiero laterale e digitale delle nuove leve può stimolare il cambiamento. La chiave è favorire un dialogo costruttivo, creare spazi di confronto intergenerazionale e valorizzare la diversità come risorsa. Le aziende che riescono in questo non sempre facile bilanciamento, ottengono team più completi, soluzioni più creative e un clima più coeso. Il futuro del lavoro non sarà mai di una generazione sola, ma di chi saprà metterle in sinergia.

Potrebbe anche interessarti

Il Manuale dell’aspirante attore Metodo Porfido

Il Faro

Screenshot e i messaggi testo e audio di WhatsA possono costituire valida prova in un processo?

Il Faro

“Regime forfetario ed esonero CU”

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *