Incendio al porto: rifiuti a fuoco, in fiamme due container
Incendio a Civitavecchia dove un rogo, per cause in corso di accertamento, ha investito i rifiuti stoccati all’interno di una ditta. Sul posto, poco dopo le 23 di mercoledì 13 agosto, i vigili del fuoco e la polizia.
I caschi rossi sono stati così subito impegnati nel domare le lingue di fuoco, che avevano attaccato due container aperti e il rimorchio di un bilico. I pompieri hanno cercato di disperdere il più possibile gli inerti pressati, in modo da velocizzare le operazioni di spegnimento.
La presenza dell’autobotte, è stato riferito dai vigili del fuoco, ha evitato che la motrice del bilico e il resto del materiale stoccato venissero coinvolti nell’incendio. Non ci sono stati feriti.
