Interventi sul territorio marchigiano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FABRIANO (AN) – SOCCORSO DELTAPLANISTA – I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12:30 circa in località Bastia di Fabriano per soccorrere una persona precipitata con il deltaplano in un terreno incolto.

La squadra VVF sul posto ha collaborato con il personale del 118 per stabilizzare e trasportare il deltaplanista per il successivo trasporto in ospedale. Intervenuta anche l’eliambulanza.

Dal Comando di Ancona

——————————

PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – SOCCORSO A PERSONA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 13 nel quartiere Corva per soccorrere un minore caduto dalla finestra di un primo piano. La caduta è stata attutita da una tettoia sottostante.

La squadra VVF di Civitanova Marche (MC), giunta per prima sul posto, ha provveduto, insieme al personale del 118, a stabilizzare il giovane, che è stato quindi calato al piano stradale con l’ausilio dell’autoscala e con il supporto dei colleghi del Comando di Fermo. Successivamente è stato affidato ai sanitari per il trasporto al pronto soccorso e gli accertamenti del caso.

——————————-

SASSOCORVARO (PU) – RECUPERO VOLATILE – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Sassocorvaro per recuperare un gufo caduto nella canna fumaria di un’abitazione. La squadra VVF di Macerata Feltria, dopo aver contattato il CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici) di Pesaro ed essersi accertata delle buone condizioni del rapace, lo ha liberato nel suo habitat naturale.

Dal Comando Di Pesaro Urbino