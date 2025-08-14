Io Sono Bellezza e la Rinascita per le donne: una boutique di condivisioni e sostegno 

Spread the love

Il brand “Io sono bellezza” è nato in un periodo per me complicato, quando ho sentito la necessità di ancorarmi a qualcosa di Bello. Ho attinto all’esperienza vissuta con l’Associazione. Forza e Bellezza, fondata nel 2019 con gli Avv.ti Danilo Tonon e Andrea Aiello, alle tante storie di Donne in Rinascita da situazioni faticose condivise negli anni, alla mia esperienza professionale nella promozione e tutela dei diritti delle donne, nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere, nel Coaching strategico e, nel luglio2024, ho costituito il brand.

Io Sono Bellezza è una boutique di strategie e strumenti attivatori di consapevolezze e acceleratori di cambiamento e, grazie alla collaborazione di Professioniste (tra cui Chiara Gambino, Simona Polla, Miriam Bruera, Sihem Zrelli, Jeanneth Angel, Liliana Salinas, Eleonora Maiani, Giovanna Cacciatore), organizza iniziative a livello interdisciplinare e interculturale, per Donne desiderose di Rinascere da esperienze dolorose e connettersi alla propria Essenza di Bellezza.

La Community Io Sono Bellezza è un luogo di condivisione, scambio e sostegno. Tra gli strumenti, ho realizzato una linea di gioielli artigianali, Made in Italy, su cui è impresso il mantra “IoSonoBellezza”, per ricordarci, più volte al giorno, ogni giorno, che, come gioielli, siamo nate per far brillare la nostra Luce Unica, anche nei momenti più difficili. La ripetizione continua impatta sulle nostre connessioni neurali, e grazie alla neuroplasticità del cervello, può agevolare la trasformazione di convinzioni limitanti in pensieri più valorizzanti, costruttivi, luminosi, a beneficio di autostima, benessere, relazioni.

Contatti: Marina Aragona www.iosonobellezza.com

Fb pagina: Iosonobellezza, gruppo: IO SONO BELLEZZA,

instagram brand_io_sono_bellezza – academy@iosonobellezza.com