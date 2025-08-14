“NON ABBIAMO ALLEATI ETERNI.. ETERNI E PERPETUI SONO SOLO I NOSTRI INTERESSI”

Spread the love

FEDERICO SIRACUSA

“Non abbiamo alleati eterni così come non abbiamo nemici eterni. Eterni e perpetui sono solo i nostri interessi e il nostro dovere è perseguirli”, questo è un breve ma significativo estratto del discorso pronunciato il 1 marzo 1848, alla Camera dei Comuni, da Lord Palmerston, l’allora Ministro degli Esteri e Primo ministro della Gran Bretagna.

Questa potrebbe essere la giusta chiave interpretativa per comprendere come mai le alleanze tra stati possano essere così mutevoli. I turbolenti giorni attuali sono più agevolmente comprensibili se li si guarda sotto questa prospettiva.

DIVIDERE L’EUROPA DALLA RUSSIA, C’E’ STATO UN INTERESSE STRATEGICO?

Nel 1992 il The New York Times ha pubblicò un documento strategico elaborato anni prima da Paul Wolfowitz, che in seguito diventerà il segretario alla Difesa USA sotto il Presidente George W. Bush nonché Presidente della Banca Mondiale, in cui sosteneva che per garantire la scurezza americana occorreva impedire la nascita di una forza egemonica in Eurasia, che avrebbe potuto tentare di contrastare il dominio degli Stati Uniti nel mondo. A ben vedere si tratta della celebre tesi elaborata dal britannico Halford John Mackinder (1861 – 1947).

Mackinder riteneva che l’unione tra la Russia e la Germania, che si caratterizza per essere un’ampia area geografica inaccessibile dal mare, avrebbe potuto consentire la nascita di un soggetto politico che con il tempo avrebbe potuto sfidare le potenze marittime (Usa e Gran Bretagna). Questa precisa area geografica viene individuata come il cuore del mondo, l’Heartland. E’ proprio il controllo dell’Heartland da parte di una potenza egemone che avrebbe potuto consentire di ottenere il dominio del mondo. Pertanto, secondo Mackinder è assolutamente indispensabile impedire che la Germania guardi ad Est, ed evitare a qualunque costo un’alleanza tra Unione Sovietica (ora Russia) e Germania.

Sempre sulla linea di questi pensieri strategici si colloca Zbigniew Brzezinski, che è stato tra i fondatori della Commissione Trilaterale e consigliere per la politica estera durante la seconda parte dell’amministrazione di Jimmy Carter (1976-1980), il quale ha individuato tre imperativi strategici della politica statunitense per l’Eurasia:

Evitare l’ascesa di un egemone eurasiatico, a partire dalla Russia o da una combinazione di potenze. Impedire una possibile rinascita della Russia facendo anche leva sulle divisioni etniche dell’area caucasica; “Favorire il perpetuarsi della condizione di vassalli degli stati europei. Per favorire questo obiettivo, gli Stati Uniti avrebbero dovuto spingere per allargare la Nato il più possibile all’interno dell’ex sfera di influenza sovietica, e quindi non solo in Europa centrale, ma anche nell’area baltica, in Ucraina e in Transcaucasia…”, come ci ricorda il Prof. Federico Bordonaro, autore del libro “La geopolitica anglosassone”.

Dott. Federico Siracusa Studioso di Storia, Arte e Politica Economica. Dottore Commercialista e Revisore legale Via delle Montagne Rocciose, 68 all’Eur. Tel. 06 50684161 – federico.siracusa68@gmail.com