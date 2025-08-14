Roma Capitale,  un Mare di Cultura

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

Un Mare di Cultura (dal 18 maggio al 14 settembre) è il programma di Roma Capitale che mira a dare un nuovo asset al litorale romano attraverso un ciclo di appuntamenti culturali dal Pontile di Ostia alle spiagge di Ponente, trasformando il litorale romano in un polo culturale vivace e inclusivo. Il programma si sviluppa in diverse fasi e comprende molteplici iniziative. Oltre ai laboratori e alle lezioni, sono previsti concerti e performance musicali che spaziano tra vari generi, dalla musica classica alle sonorità contemporanee. Sono previsti eventi specifici per le famiglie, come laboratori creativi, spettacoli di burattini e letture di fiabe. Il calendario prevede anche visite guidate ai principali siti storici e archeologici di Ostia e dei suoi dintorni. L’iniziativa ha un forte focus sull’accessibilità, con servizi di traduzione in Lingua dei segni e attività progettate per includere persone con diverse abilità. Il programma promuove anche la cultura e le tradizioni locali, come la gastronomia, l’artigianato e le tradizioni popolari.

Il programma “Un Mare di Cultura” nei weekend estivi (dal 13 giugno al 14 settembre) ospiterà una serie di eventi che animano il litorale di Ostia. Dal venerdì alla domenica, il lungomare di Ponente ospiterà una ricca programmazione curata dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, in collaborazione con vari enti e organizzazioni locali, promuovendo interazioni e scambi culturali, attività sportive leggere adatte a tutte le età, per promuovere uno stile di vita attivo e sano. Non mancheranno serate musicali con DJ e artisti locali per animare le notti estive. La programmazione culminerà con un grande tributo a Pier Paolo Pasolini, uno dei più importanti artisti e intellettuali italiani, a 50 anni dalla sua morte. Questo evento sarà un’occasione per riflettere sulla sua eredità culturale e artistica.

Dal 11 al 20 luglio, si svolgerà il Punta Sacra Film Fest all’Idroscalo di Ostia, un festival dedicato al cinema e, in particolare, all’opera di Pasolini. L’evento prevede proiezioni gratuite di film, accompagnate da incontri con attori, registi e scrittori. Artisti di spicco come Alessandro Borghi, Jasmine Trinca e Matteo Garrone parteciperanno per presentare i film e discutere con il pubblico.

Queste iniziative non solo arricchiscono l’offerta culturale di Ostia, ma promuovono anche un senso di comunità e appartenenza, rendendo il litorale un luogo di incontro e scambio.