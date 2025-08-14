Vettura con 4 persone a bordo uscita di strada, ha divelto una ringhiera rimanendo in bilico sopra un “salto” di 4 metri.

Spread the love

IGILI DEL FUOCO

Alle ore 14.15 di ieri, una squadra e l’autogrù della sede centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Udine sono intervenute in via Palmanova a Udine dove una vettura con 4 persone a bordo è uscita di strada, ha divelto una ringhiera e si è fermata su un terrazzamento rimanendo in bilico sopra un “salto” di 4 metri.

I Vigili del fuoco, giunti sul posto hanno immediatamente stabilizzato il veicolo dal quale hanno fatto uscire i 4 occupanti che sono stati presi in carico dal personale sanitario per le cure del caso poi, utilizzando l’autogrù, hanno recuperato la vettura riportandola sul piano stradale. Sul posto, per quanto di competenza le forze dell’ordine.