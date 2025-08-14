VIDEO – Aereo si schianta contro un altro parcheggiato all’aeroporto del Montana, innescando un incendio sulla pista

Spread the love

KALISPELL, Mont. — Un piccolo aereo in atterraggio lunedì in un aeroporto del Montana si è schiantato contro altri velivoli parcheggiati, innescando un vasto incendio ma senza causare feriti gravi, hanno affermato le autorità.

Secondo il capo della polizia di Kalispell, Jordan Venezio, e la Federal Aviation Administration, l’aereo monomotore con a bordo quattro persone stava tentando di atterrare intorno alle 14:00 all’aeroporto cittadino di Kalispell.

Un’indagine preliminare ha mostrato che il pilota ha perso il controllo, schiantandosi sulla pista prima che l’aereo colpisse diversi velivoli parcheggiati, innescando incendi su più velivoli, ha riferito la polizia di Kalispell. L’incendio si è propagato a un’area erbosa prima di essere spento, ha detto Venezio.