VIDEO – Ghisalba: brucia il tetto della piscina appena rifatto dopo il nubifragio

Un violento incendio è scoppiato alle piscine di Ghisalba. L’allarme è scattato intorno alle 11.30 con una colonna di fumo nero che si è alzata sul paese e visibile anche da molto lontano.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Bergamo, Treviglio, Romano, Dalmine e Gazzaniga e anche un’ambulanza della Croce verde inviata dal 118 in supporto a chi stava operando, e che ha soccorso un pompiere di 34 anni per una ferita. Alle 13.30 il grosso dell’incendio è ormai stato spento, e sono cominciate le operazioni di messa in sicurezza.

https://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/25_agosto_14/ghisalba-incendio-alle-piscine-una-persona-gravemente-ferita-40aabe13-960e-4315-b8de-cf20c2ffdxlk.shtml