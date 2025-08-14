Vigilia di Ferragosto di intenso lavoro per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Valtellina – 14 agosto 2025 – Nella prima mattinata di oggi, poco dopo l’alba, è stata attivata un’operazione SAR (Search and Rescue) in Valtellina, per la ricerca di un uomo di 62 anni, in vacanza nella zona, che non ha fatto rientro presso il proprio alloggio. Ritenuto insolito l’allontanamento, è scattata la denuncia di scomparsa e si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha messo in campo il proprio dispositivo strutturato per le ricerche di persone disperse in ambiente impervio, coinvolgendo numerose componenti: