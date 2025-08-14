Visita del Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia al Comando di Catania.
VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA
14 agosto 2025
Nella mattinata di oggi, l’ing. Agatino Carrolo, Direttore Rgionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, si è recato in visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.
Ad accoglierlo il Comandante Provinciale, l’ing. Felice Iracà, ed il personale in servizio.
La visita è stata occasione anche per portare i saluti del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ing. Eros Mannino, a tutto il personale di Catania.
Il Direttore Regionale, oltre a portare i saluti istituzionali, ha espresso apprezzamenti per il lavoro svolto sul territorio della Provincia di Catania e per l’impegno e la dedizione dimostrati dal personale, con particolare riferimento alla complessa lotta agli incendi boschivi e al recente incendio sviluppatosi nello stabilimento di stoccaggio di rifiuti nella Zona Industriale di Catania che ha impegnato per diverse giornate i vigili del fuoco del Comando di Catania e dei Comandi vicini