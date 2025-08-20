mercoledì, Agosto 20, 2025
Avviso di selezione interna riservato al personale in servizio ad acquisire l’idoneità a ricoprire l’incarico di segretario generale dell’Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Interpello – Avviso di selezione interna riservato al personale in servizio appartenente al Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad acquisire l’idoneità a ricoprire l’incarico di segretario generale dell’ONA – Opera Nazionale di Assistenza per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Scadenza 8 settembre 2025.

