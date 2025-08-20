Spread the love

Un uomo di 75 anni e il figlio di 41 sono rimasti ustionati in un esplosione che si è verificata questa mattina alle 11 in un appartamento di via Bruno Pelizzi, a Roma. I due operai sono stati soccorsi e portati in ospedale al Sant’Eugenio, il padre in codice rosso ed è grave, mentre il figlio ha riportato ustioni su braccia e gambe. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco che hanno sequestrato l’appartamento. Dalle prime informazioni sembra che a causare l’esplosione sia stata una bombola del gas che stavano usando.

La palazzina è stata evacuata durante le operazioni e poi i 15 residenti sono stati fatti rientrare.

https://www.rainews.it/articoli/2025/08/roma-esplosione-durante-la-ristrutturazione-di-un-appartamento-ustionati-padre-e-figlio-1a7fa7b4-b817-43a4-928b-231402b9be1d.html