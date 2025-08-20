mercoledì, Agosto 20, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Incidente stradale che ha coinvolto tre automezzi

Il Faro
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

FALCONARA MARITTIMA (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le 23 di ieri lungo la SS 16, in località Rocca Priora di Falconara Marittima, per un incidente che ha coinvolto tre automezzi. La squadra VVF di Ancona, in collaborazione con il personale sanitario del 118, ha provveduto a estrarre una persona rimasta bloccata all’interno di un veicolo e i mezzi coinvolti. Il bilancio è di tre feriti. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.

Dal Comando di Ancona

