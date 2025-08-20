Operaio folgorato mentre lavora alla derattizzazione di una cabina elettrica, evacuato il supermercato

Spread the love

Un operaio è rimasto folgorato all’interno di una cabina elettrica mentre era impegnato in un’attività di derattizzazione. È accaduto questa mattina, martedì 19 agosto, all’esterno del supermercato Lidl di viale Piave a Sant’Angelo Lodigiano (in provincia di Lodi). Il 54enne è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tutt’ora ricoverato in gravi condizioni. Il punto vendita, invece, è stato evacuato a causa del blackout dovuto all’incidente.

Oltre ai vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano del Comando di Lodi arrivati con una autopompa serbatoio, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats. Le autorità dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza sul luogo di lavoro.

FANPAGE.IT