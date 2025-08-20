Ore 11:30 – Intervento presso il Terminal 1 di Malpensa

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nella tarda mattinata di oggi, i Vigili del Fuoco del presidio aeroportuale sono intervenuti presso il check-in 13 del Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa per la presenza di fumo che ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza da una delle squadre di vigili del fuoco aeroportuali.

Non si registrano feriti tra passeggeri, operatori aeroportuali e personale di soccorso.

L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo.

Sono in corso le verifiche per ricostruire la dinamica dell’evento.