Scontro tra un treno regionale e un merci a Trento, tre feriti e linea sospesa

AGI – La circolazione ferroviaria Verona-Brennero è sospesa, come informa Rfi, ‘per accertamenti sulla linea’ tra Mezzocorona e Trento. Si segnalano i primi ritardi e cancellazioni di treni. Regolare è la circolazione tra Bolzano e Brennero e Bolzano e Merano.

Lo scontro è avvenuto all’altezza di via delle Foibe, nel quartiere Cristo Re, di Trento dove due treni si sono scontrati sui binari. Stando alle prime informazioni un treno merci ha tamponato un treno passeggeri con a bordo 35 persone: tre passeggeri sono rimasti lievemente feriti. La circolazione sulla linea Verona-Brennero resta interrotta. A seguito delle cancellazioni dei treni disagi tra i passeggeri.