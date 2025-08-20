Spread the love

Si lancia nello scivolo a tubo al parco giochi per bimbi: 40enne bloccato per ore salvato dai vigili del fuoco. Un uomo di 40 anni è rimasto intrappolato in modo imprevisto nello scivolo a tubo di un parco giochi alla Northeast Elementary School di Rutland City, nel Vermont, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Vernon.

L’incidente si è verificato sabato 16 agosto e ha richiesto una complessa operazione di soccorso. Secondo quanto riportato in una dichiarazione ufficiale, l’uomo era bloccato a metà scivolo, con la testa e i piedi rivolti verso il basso, in una posizione estremamente scomoda.

La difficoltà della situazione ha costretto i soccorritori a richiedere ulteriori unità e attrezzature specializzate. Una squadra ha installato una scala aerea per stabilizzare la struttura, mentre un’altra ha utilizzato strumenti di estrazione per smontare alcune parti del tubo. Contemporaneamente, i vigili del fuoco hanno fornito ossigeno all’uomo, che soffriva per il caldo e per il disagio causato dalla posizione, e hanno predisposto un sistema di ventilazione per rinfrescare l’interno dello scivolo

.https://www.brevenews.com/2025/08/20/si-lancia-nello-scivolo-a-tubo-al-parco-giochi-per-bimbi-40enne-bloccato-per-ore-salvato-dai-vigili-del-fuoco/