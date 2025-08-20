Suv esce di strada, abbatte un muretto e si ribalta: i detriti ‘volano’ e danneggiano le auto parcheggiate

Spread the love

Il conducente, per cause ancora in corso di approfondimento da parte delle autorità, ha perso il controllo dell’auto che è usita di strada ed ha abbattuto il muretto di una recinzione. I detriti provocati dall’impatto hanno danneggiato alcune altre vetture parcheggiate nei dintorni. Il conducente del mezzo è uscito miracolosamente illeso dall’abitacolo.

Sul posto anche il personale sanitario del Suem 118 e i carabinieri di Longarone per l’accertamento sulle cause del sinistro.

IL GAZZETTINO