Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 19 agosto, lungo la strada statale Aurelia, al chilometro 134, nel comune di Capalbio (Grosseto), Lo scontro ha coinvolto un mezzo pesante e un’automobile, con gravi conseguenze anche per un vicino stabilimento produttivo. Un tir è finito dentro il punto vendita di un caseificio che si trova lungo la strada dopo l’urto con un’auto, che si è ribaltata finendo fuoristrada.

L’allarme è scattato alle ore 16:36, con l’immediato intervento dei soccorsi coordinati dal 118 della Asl Toscana sud est. Sul posto sono giunte due ambulanze della Croce Rossa, una da Capalbio con a bordo un infermiere, e l’altra da Magliano, oltre all’elisoccorso Pegaso 2, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco.

Il bilancio è pesante: un uomo di 59 anni ha perso la vita sul luogo dell’incidente. Un altro ferito, un uomo di 58 anni, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto. Un terzo coinvolto, che si trovava all’interno dello stabilimento interessato dallo scontro, ha riportato ferite lievi ed è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Orbetello. La viabilità sulla Ss1 Aurelia ha subito rallentamenti e temporanee interruzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

