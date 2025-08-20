VIDEO – Bombe israeliane sulle tende a Gaza: è la risposta di Netanyahu all’ok di Hamas alla tregua

Spread the love

La risposta di Netanyahu alla tregua accettata da Hamas è venuta dal cielo. Almeno 25 palestinesi sono stati uccisi ieri mattina in attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza, secondo fonti mediche citate dai media palestinesi.

I due principali bombardamenti hanno colpito tende di civili sfollati nel sud di Khan Younis e persone in attesa di aiuti nel nord dell’enclave palestinese.

L’ospedale dei Martiri di Al Aqsa a Deir al-Balah ha riferito dell’arrivo di cinque corpi, tra cui tre bambini – di un anno, 12 e 13 anni – dopo il bombardamento di un’altra tenda nella zona di Al Bassah. Tra i morti in attesa di aiuti, almeno due sono rimasti uccisi nell’attacco israeliano contro un gruppo di cittadini vicino al checkpoint di Zikim, nel nord di Gaza, dove almeno altre 50 persone sono rimaste ferite, secondo Wafa.