mercoledì, Agosto 20, 2025
Ultimo:
InternazionaleVigili del fuoco

VIDEO – Esplosione in una acciaieria in Pennsylvania: un morto, due dispersi e decine di feriti

Il Faro
Spread the love

Una persona è morta, due sono ritenute disperse e decine sono rimaste ferite in seguito all’esplosione avvenuta oggi in un’acciaieria della Pennsylvania. Lo riportano i media americani citando la polizia.

Le vittime sono rimaste intrappolate nelle macerie dopo l’esplosione presso lo stabilimento U.S. Steel Clairton Coke Works di Clairton, a circa 24 km da Pittsburgh, e non è ancora possibile stabilirne il numero esatto né la causa dell’incidente, lo ha dichiarato Kasey Reigner, portavoce dei servizi di emergenza locali. Il governatore dello Stato Josh Shapiro ha invitato i residenti della zona a stare alla larga dall’impianto e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Nel video time-lapse diffuso dalla Create Lab sui social è catturato il momento esatto dell’esplosione.

Potrebbe anche interessarti

Risultati selezione operatori relativi al bando pubblicato con Decreto del Capo Dipartimento VV.F per la copertura di 118 posti, di cui 29 nella Regione Lazio.

Il Faro

Video – Istanbul, esplosione in fabbrica: “serbatoio-missile” vola e si schianta sulle auto parcheggiate

Il Faro

Ancona, i Vigili del fuoco salvano un piccolo airone sulla ss 76

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *