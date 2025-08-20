VIDEO – Esplosione in una acciaieria in Pennsylvania: un morto, due dispersi e decine di feriti

Spread the love

Una persona è morta, due sono ritenute disperse e decine sono rimaste ferite in seguito all’esplosione avvenuta oggi in un’acciaieria della Pennsylvania. Lo riportano i media americani citando la polizia.

Le vittime sono rimaste intrappolate nelle macerie dopo l’esplosione presso lo stabilimento U.S. Steel Clairton Coke Works di Clairton, a circa 24 km da Pittsburgh, e non è ancora possibile stabilirne il numero esatto né la causa dell’incidente, lo ha dichiarato Kasey Reigner, portavoce dei servizi di emergenza locali. Il governatore dello Stato Josh Shapiro ha invitato i residenti della zona a stare alla larga dall’impianto e a seguire le indicazioni delle autorità locali. Nel video time-lapse diffuso dalla Create Lab sui social è catturato il momento esatto dell’esplosione.