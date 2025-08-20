VIDEO – Malpensa – Fumo e fiamme, un uomo devasta il Terminal 1

Spread the love

Rompe i monitor del check in con un martello, dà fuoco al banco e poi tenta di colpire gli uomini della sicurezza di SEA. Mattinata di paura e di follia al terminal 1 della Malpensa.

Un uomo in evidente stato di alterazione ha provato a devastare tutto quello che ha potuto intorno a sé. Provvidenziale l’intervento anche di alcuni passeggeri che sono riusciti a bloccare la persona, uno straniero, senza che ferisse qualcuno. Fanno impressione le fiamme nei video dei testimoni spente dai Vigili del Fuoco e soprattutto il fumo che ha invaso interamente la struttura.

Si tratterebbe di un ragazzo di 26 anni originario del Mali, immigrato regolare, con conclamati problemi spichici. È successo tutto in pochi minuti senza particolari ritardi o disagi per i passeggeri se non lo spavento nel bel mezzo della partenza per le vacanze.

Rete55