Incidenti stradali sulla SS106 – Crotone uscita Nord e sulla Via Emilia

VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE

Catanzaro, 21 agosto 2025 – La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta questa mattina intorno alle ore 6:00 su Viale Emilia, nella zona sud-est della città, a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture: un’Audi RS3 e una Fiat Uno.

Il bilancio è di tre feriti: i due conducenti e il passeggero dell’Audi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo il conducente della Fiat Uno, rimasto incastrato a causa dell’impatto, e successivamente a mettere in sicurezza l’area e i veicoli, considerata la presenza di carburante riversato sulla sede stradale.

I due conducenti sono stati affidati al personale sanitario del SUEM 118 per le prime cure e il successivo trasferimento presso la struttura ospedaliera. Anche il passeggero dell’Audi è stato accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto erano presenti i Carabinieri, impegnati negli adempimenti di competenza e nei rilievi per la ricostruzione della dinamica del sinistro. Il tratto di strada interessato è stato temporaneamente chiuso al transito fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

——————————–

Crotone, 20 agosto 2025 – Dalle ore 19:30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta per un grave incidente stradale verificatosi lungo la Strada Statale 106, all’uscita Nord della città. Nel sinistro sono rimasti coinvolti quattro veicoli: una Mercedes GLC 300 con tre persone a bordo, tra le quali una ferita e trasferita in ospedale; una Hyundai Kona con il solo conducente, anch’egli condotto presso una struttura ospedaliera; una Toyota Corolla con due adulti e due bambini che, fortunatamente, non hanno riportato conseguenze; e un furgone Iveco, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale.

A seguito dell’incidente, la SS106 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di viabilità. L’azione dei Vigili del Fuoco si è concentrata sulla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e sull’assistenza generale nell’area dell’impatto.