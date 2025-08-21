giovedì, Agosto 21, 2025
Ultimo:
Decreti e circolariVigili del fuoco

 Recepimento accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del C.N.V.V.F. e – accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del C.N.V.V.F.

Il Faro
Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DPR 23 giugno 2025, n. 124 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024) e il 23 giugno 2025, n. 125 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024).

ALL. GAZZETTA UFFICIALE

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/08/gazzetta-ufficiale.pdf

Potrebbe anche interessarti

Frosinone, incendio in una rimessa agricola a Vico nel Lazio

Il Faro

Rivoli Veronese; grave incidente sul lavoro, operaio si ferisce con un mezzo agricolo.

Il Faro

Olbia. VVF in opera di igienizzazione

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *