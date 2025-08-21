Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

DPR 23 giugno 2025, n. 124 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024) e il 23 giugno 2025, n. 125 (Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, triennio 2022-2024).

ALL. GAZZETTA UFFICIALE

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2025/08/gazzetta-ufficiale.pdf