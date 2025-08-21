giovedì, Agosto 21, 2025
Ultimo:
Vigili del fuoco

Recuperato un corpo senza vita sui Sassi di Matera

Il Faro
Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle ore 17:00 del 20 agosto 2025, la squadra della Sede Centrale del Comando dei Vigili del fuoco di Matera è stata impegnata in un’operazione di recupero del corpo senza vita, di un venticinquenne di origini materane, rinvenuto su un costone della Gravina, a ridosso di Vico Solitario nei Sassi di Matera. 
L’intervento, reso particolarmente complesso dalle condizioni del luogo, ha richiesto il supporto degli esperti del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) e degli elicotteristi del nucleo VV.F. di Bari.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Pattuglie dei Carabinieri e della
Polizia di Stato sono sul posto per gli accertamenti del caso.

Potrebbe anche interessarti

Video – Incendio di un trasformatore per la distribuzione dell’energia elettrica

Il Faro

VIDEO – Incendio di un autobus della linea urbana

Il Faro

Perdita di GPL in una stazione di servizio

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *