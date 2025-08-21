Travolto da un muletto muore operaio di 28 anni nel bolognese

Spread the love

Un operaio di 28 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto verso l’1:30 della scorsa notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese. Impegnato in un turno notturno, stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet quando il mezzo lo ha travolto e schiacciato, forse a causa di un freno non inserito. Cause e dinamica precisa sono ancora all’esame dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro.

L’operaio, che avrebbe compiuto 29 anni il prossimo 7 settembre, aveva origini pachistane ed era residente nel Ferrarese.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/travolto-muletto-operaio-muore-bolognese_102444971-202502k.shtml