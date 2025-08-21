Vasto incendio a Mileto, intervento dei Canadair

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un vasto incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio del 20 agosto nel territorio del comune di Mileto in prossimità dello svincolo autostradale A2 del Mediterraneo ed ha coinvolto superfici boscate, macchia mediterranea ed un uliveto.

Sul posto sono intervenute le squadre AIB di Calabria Verde che, viste le dimensioni dell’incendio, hanno richiesto l’intervento del DOS (Direttore Operazioni Spegnimento) dei Vigili del Fuoco per l’attivazione del supporto aereo.

Dopo aver verificato le condizioni dell’incendio il DOS VVF ha richiesto il supporto aereo al C.O.A.U. (Centro Operativo Aereo Unificato) che ha inviato, in varie fasi, due Canadair ed un elicottero.

Alle ore 19:00, dopo aver effettuato complessivamente 35 lanci alcuni dei quali con l’impiego di ritardante, l’incendio è stato posto sotto controllo e si è ultimato lo spegnimento con le operazioni di bonifica dei piccoli focolai rimasti.

Sono andati distrutti circa 20 ettari di colture, bosco e macchia mediterranea.