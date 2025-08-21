VIDEO – Giappone, meteorite piomba su Kagoshima

Spread the love

Un’enorme palla di fuoco ha attraversato i cieli del Giappone occidentale , sconvolgendo gli abitanti e incantando gli osservatori delle stelle, anche se gli esperti hanno affermato che si è trattato di un fenomeno naturale e non di un’invasione aliena.

Sono apparsi online video e foto della sfera di luce estremamente luminosa, visibile per centinaia di chilometri poco dopo le 23:00 ora locale (14:00 BST) di martedì.

“Sembrava fosse giorno. Per un attimo non ho capito cosa fosse successo e sono rimasto molto sorpreso.”

Toshihisa Maeda, direttore del Museo dello spazio di Sendai nella regione di Kagoshima, nel Giappone sud-occidentale, ha affermato che si è trattato di un meteorite eccezionalmente luminoso.

Sembrava essere finito nel Pacifico, ha detto, aggiungendo: “Le persone hanno riferito di aver sentito l’aria vibrare. Era luminoso come la luna”.

Secondo la NASA, gli oggetti che causano tali eventi di palle di fuoco possono superare il metro di diametro. Le palle di fuoco che esplodono nell’atmosfera sono tecnicamente chiamate bolidi, sebbene il termine “palla di fuoco” sia spesso usato in modo intercambiabile.