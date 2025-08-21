VIDEO – Incendi in Spagna, vigili del fuoco francesi e tedeschi in aiuto dei colleghi

Spread the love

I vigili del fuoco francesi e tedeschi sono stati inviati in Spagna, per aiutare a fronteggiare una delle stagioni di incendi più devastanti degli ultimi decenni. Mercoledì migliaia di vigili del fuoco, aiutati da soldati e aerei, hanno rallentato le fiamme nei boschi, soprattutto nella Spagna nord-occidentale. La regione della Galizia è a rischio di incendi “molto elevato o estremo”. Gli incendi hanno bruciato oltre 382.000 ettari, più del doppio della superficie dell’area metropolitana di Londra. La polizia ha arrestato 23 persone con l’accusa di incendio doloso. Nel vicino Portogallo, oltre 3.700 vigili del fuoco stanno combattendo le fiamme.

