VIDEO – Interventi sul territorio marchigiano per maltempo
VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE
PESARO (PU) – INTERVENTI PER MALTEMPO – Proseguono senza sosta gli interventi dei Vigili del fuoco a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia nella notte.
Sul territorio sono operative anche squadre provenienti dai Comandi di Macerata e Ancona. Dalle ore 08:00 di questa mattina risultano già effettuati circa 50 interventi, principalmente per la rimozione di alberi caduti sulla sede stradale, danni a cavi elettrici e telefonici e tettoie scoperchiate.
Le immagini documentano operazioni di soccorso in località Ponte Valle e Pesaro.
Dal Comando Di Pesaro Urbino
PESARO (PU) – AGGIORNAMENTO MALTEMPO – I Vigili del fuoco stanno gestendo circa 380 richieste di soccorso attraverso la sala crisi istituita presso il Comando di Pesaro Urbino.
Alle operazioni stanno collaborando anche i Comandi di Ancona e Macerata, che hanno inviato sul posto i MO.EC (Moduli Operativi Eventi Calamitosi) e i SAPR (Sistema a Pilotaggio Remoto) per rafforzare il dispositivo di soccorso e garantire una più rapida risposta alle richieste.
Dal Comando di Pesaro Urbino
PESARO (PU) – AGGIORNAMENTO MALTEMPO
Proseguono dei Vigili del fuoco a seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia nella notte.
Dalle ore 08:00 alle 12:00 risultano effettuati circa 26 interventi.
Le immagini documentano operazioni di rimozioni di parti pericolanti in via Amendola.
Dal Comando Di Pesaro Urbino