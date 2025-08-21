VIDEO – Maltempo – interessata gran parte della Toscana, soprattutto la fascia costiera

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un’ondata di maltempo ha colpito a macchia di leopardo l’Italia, dal Nord al Centro. Dal tardo pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco hanno effettuato oltre 430 interventi in Lazio, Toscana, Liguria, Veneto, Marche ed Emilia-Romagna, principalmente per soccorrere persone in difficoltà, danni d’acqua e alberi pericolanti o caduti.

Le criticità maggiori si sono registrate in provincia di Roma (100 interventi), lungo la costa tirrenica tra La Spezia, Lucca, Prato, Grosseto e Pistoia (oltre 200 interventi), nei territori tra Pesaro Urbino e Rimini (80 interventi) e nel padovano (40 interventi). Nella clip il lavoro delle squadre a Villafranca Padovana (PD), insieme a Mestrino, Limena e Vigonza tra i comuni della provincia più colpiti dal maltempo.

Nella notte forte pioggia e violente raffiche di vento hanno colpito la capitale, oltre 100 gli interventi fatti dalle squadre del comando di Roma per danni d’acqua, piante sradicate, rami caduti e insegne pericolanti.

Le zone maggiormente interessate sono state nel quadrante Sud-Est e sulla fascia costiera, da Fregene a Ostia.

Al momento la situazione è tornata alla normalità, vigili del fuoco impegnate per le decine di richieste d’intervento in coda

Proseguono da ieri sera gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal maltempo, interessata gran parte della Toscana, soprattutto la fascia costiera: più di 220 le operazioni svolte per soccorrere persone in difficoltà, allagamenti, alberi caduti o pericolanti. Maggiori criticità nel grossetano, specialmente tra i comuni di Follonica e Castiglione della Pescaia, 40 gli interventi effettuati. Tra questi, due sono di particolare rilievo: un soccorso avvenuto stanotte nel capoluogo toscano, dove sono stati liberati da un’auto bloccata in un sottopasso allagato un adulto e un gruppo di adolescenti (foto); il secondo riguarda il salvataggio di un uomo a bordo del suo veicolo, il cui abitacolo era invaso dall’acqua che aumentava sempre più, in un sottopasso inondato nel centro abitato di Albinia.

Squadre impegnate anche nelle province di Livorno (37 interventi, fra cui alcuni pure sull’Elba e Capraia), Lucca (22), Pisa (23), Prato (37), Massa Carrara (31), Pistoia (30). Al momento vigili del fuoco impegnati per le decine di richieste d’intervento in coda.