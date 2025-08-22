venerdì, Agosto 22, 2025
Auto con 5 ragazzi finisce fuori strada e si ribalta più volte: estratti dalle lamiere, una è grave

Una ragazza è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Foligno con riserva di prognosi dopo che nella notte l’auto sulla quale viaggiava con altri quattro coetanei è finita fuori strada ribaltandosi più volte.

L’incidente è avvenuto nella stessa città umbra, in via Massimo Arcamone per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. I vigili del fuoco hanno estratto due dei ragazzi rimasti incastrati nell’abitacolo. Per farlo hanno dovuto tagliare il tetto del veicolo.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto con tre ambulanze e i ragazzi sono stati trasportati in ospedale. L’Usl Umbria 2 ha quindi reso noto che tre pazienti sono ricoverati in medicina d’urgenza. Uno, sottoposto ad esami e ad un periodo di osservazione, non ha invece avuto necessità di essere ricoverato. 

