È stata riportata a terra la barca Samau del comandante Ciccio Licciardi.

Anche oggi, le condizioni del mare non erano ottimali ma per l’istruttore e comandante, Simone D’Ippolito e il sub, Filippo Solina è stato quasi normale operare recuperando l’imbarcazione che era a diverse decine di metri sott’acqua.

Le operazioni di recupero sono iniziate intorno alle 15,30. La barca è stata poi trainata fino alla banchina commerciale dove i vigili del fuoco l’hanno sollelvata con una grossa gru.

I vigili del fuoco hanno svuotato la barca dell’acqua ed infine caricata su di un mezzo pesante.

Sulla banchina c’erano diverse persone che ieri si trovavano a bordo della barca Samau “Sono emozionata – ha detto una signora del nord italia che era tra le 10 persone finite in acqua – ma felice di vedere tornare a terra la barca; ieri siamo stati fortunati ad avere Ciccio Licciardi comandante che ci ha messi nelle condizioni di non farci male e di salvarci tutti”.

Alla famiglia Licciardi si sono uniti tutti sulla banchina e persino il sindaco Filippo Mannino e il vicesindaco Attilio Lucia, hanno seguito con apprensione le fasi del recupero.

Ciccio Licciardi, proprietario e comandante della Samau, ha seguito in prima persona tutte le operazioni.

di Elio Desiderio