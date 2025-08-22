Fiamme divampano nel cortile dell’azienda Sirti. Al lavoro più squadre dei vigili del fuoco

Spread the love

GALATINA – Un incendio di notevoli proporzioni è divampato nel pomeriggio all’interno del cortile del compendio dell’azienda Sirti, in contrada Torre Pinta, a Galatina.

Sul posto sono intervenute intorno alle 15.30 diverse squadre di vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce con il supporto dei mezzi antincendio del 61esimo Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Galatina. La base “Fortunato Cesari”, infatti, dista circa un chilometro e mezzo dall’area interessata che sorge subito dopo uno svincolo della Sp 362 Lecce-Galatina. L’incendio – è stato accertato – è nato dalle fiamme che prima avevano bruciato la vegetazione a ridosso del lotto aziendale. In maniera meno significativa, poi, il rogo si è esteso anche a un cortile adiacente, quello in uso alla Mermec Ste.